عشية تصويت مجلس الأمن على تمديد القرار 2231: عراقجي يطلب من مجلس الأمن الدولي التصرف بمسؤولية

وكتب وزير الخارجية سيد عباس عراقجي على حسابه على منصة X: سيُصوّت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم على مشروع قرار لتمديد القرار 2231. هذه فرصة سانحة لمجلس الأمن ليقول "لا" للمواجهة و"نعم" للتعاون، وبالتالي يُتيح الوقت والمساحة اللازمين للدبلوماسية.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية، قدمت إيران عدة مقترحات للحفاظ على نافذة الدبلوماسية، لكن الدول الأوروبية الثلاث (E3) لم تستجب، وواصلت الولايات المتحدة سياستها بمزيد من الضغط.

في مواجهة هذه السياسة الصارخة لتصعيد التوترات من قبل الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، تدعو إيران أعضاء المجلس إلى التصرف بمسؤولية والتمسك بالدبلوماسية والعدالة والقانون الدولي. فالقوة لا تعني الحق أبدًا.

