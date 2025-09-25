عراقجي يلتقي نظيره الفرنسي في نيويورك لبحث الملف النووي ومبادرات دبلوماسية مهمة

وجاء اللقاء في اطار المشاورات الدبلوماسية التي يجريها عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وفي هذا اللقاء الذي عُقد عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ونظيره الفرنسي امانويل ماكرون، تم بحث الموضوع النووي الايراني والمبادرات الدبلوماسية للحد من العودة غير المبررة للقرارات الملغية للأمم المتحدة.

وكان الرئيسان الايراني والفرنسي قد التقيا صباح امس الاربعاء في نيويورك.