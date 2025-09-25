رئيس لجنة الأمن القومي:‌ الوثائق السرية التي كشفتها إيران خسارة استخبارية للكيان الصهيوني

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن الوثائق السرية التي كشفها وزير الأمن الإيراني "تشير إلى خسارة استخبارية للكيان الصهيوني"، مؤكّداً في مقابلة مع الميادين أن "العملية أثمرت عن وثائق لمواقع حساسة وحيوية في الكيان".

وأضاف عزيزي أن وزير الأمن الإيراني كشف عن "عدد قليل من الوثائق" التي حصلت عليها إيران، مشيراً إلى أن "هذه الوثائق بيّنت كيف أن حلفاء الكيان الصهيوني من أميركيين وأوروبيين لا يلتزمون بالشعارات التي يرفعونها".

وقال إن الوثائق توضح أن "أميركا والترويكا الأوروبية تستغل الدور الفني والتقني للوكالة الدولية".

وأضاف أن "آلية الزناد إجراء غير قانوني لأن الأوروبيين هم الذين نكثوا بتعهداتهم"، محذّراً من أنّ "إذا قامت الترويكا بتفعيل آلية الزناد فإن اتفاق القاهرة سوف يكون بحكم الملغى من دون أدنى شك".

وشدّد عزيزي على الموقف النووي للبلاد، قائلاً إن "النواب سيعلنون تمسّكهم بالتوصيات والمقترحات التي قدمها القائد، وهو ألا تغيير في عقيدتنا النووية"، مؤكّداً أيضاً أنّ "لسنا بحاجة لأن يكون لدينا قنبلة نووية لنحقق الردع".

وانتقد عزيزي ما وصفه بـ"أقوال وتفوهات" يتناولها بعض الأطراف، مشيراً بالاسم إلى المبعوث الخاص الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووصفه بأنه "يتفوه بالأكاذيب وحديثه عن مفاوضات غير واقعي".

وحذّر عزيزي من أن "قواتنا المسلحة بكل ما لديها من طاقات ستقوم بالرد على أي إجراء ضدنا"، مضيفاً أن "لدى جبهة المقاومة وإيران إمكانيات كبيرة" وأن "رد إيران سيكون حاسماً ومدوياً في حال أي اعتداء علينا".

ورأى أن "دول المنطقة يجب ألا تخطئ الحسابات".

وفي ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، قال عزيزي إن "لدينا علاقات جيدة مع دول الجوار لكن ربما تكون لدى بعضها حسابات خاطئة" وأستبعد أن "تقدّم دول الجوار مصالح إسرائيل على علاقة حسن الجوار معنا".

وختم عزيزي بالتأكيد أن "كل ما يمكن أن يقوم به الأوروبيون قد فعلوه" وبالاستناد إلى تجارب إيران فإن "تأثير العقوبات محدود وهم يدركون أنهم لا يستطيعون تغيير شيء في ما يتعلّق بقدرتنا العسكرية".

وأمس الأربعاء، نشرت وزارة الأمن الإيرانية، صورا سرية للمنشآت النووية في اسرائيل، إلى جانب وثائق سرية تتعلّق بالعلماء الأميركيين والأوروبيين.

