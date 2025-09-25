الرئيس الإيراني: لا نريد الحرب لكننا لن نسكت على العدوان

والتقى الرئيس بزشكيان بمجموعة من الناشطين المناهضين للحرب صباح الأربعاء، في نيويورك. وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى السلام والاستقرار والعدالة والإنصاف، وقال: "إذا قبل الافراد التزام حقوقهم وحدودهم، فلن تنشأ أي مشاكل".

وأشار إلى أنه طالما استمرت لغة الترهيب، فلن يكون هناك أي مجال للحوار، وأضاف: "لم تسعَ إيران قط إلى امتلاك أسلحة نووية، ولن تفعل ذلك. نحن لا نحيد عن الحوار، لكن الحوار يكون منطقيًا بتجنب الترهيب والوقوف على قدم المساواة".

وأكد الرئيس الايراني: "إن هجوم الكيان الصهيوني على قطر، وخاصةً على اجتماع عُقد لمراجعة مقترح وقف إطلاق النار، أظهر أن هذا الكيان لا يلتزم بأي خط أحمر أو مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان".

وقال: "لقد أدركت دول المنطقة والكثير من دول العالم اليوم بشكل أفضل وأكمل أن سبب انعدام الأمن ليس إيران، بل الكيان الصهيوني. وبالطبع، هذا لا يقلل من مسؤولية المنظمات الدولية. الكيان الصهيوني هو من يرتكب كل جريمة، لكن العقوبات تفرض على إيران ، هذا مثال واضح على سيادة قانون الغاب".

وفي إشارة إلى تاريخ العداء الأمريكي للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية، أشار بزشكيان إلى أن أمريكا سعت دائمًا إلى إثارة المشاكل لإيران وخلق حالة من انعدام الأمن والحرب في المنطقة؛ والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد الحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، لكنها سترد بقوة وحزم على أي عدوان.

وأكد أنه لا يوجد أي إيراني مستعد لتسليم بلاده للعدو، وقال: إن حرب الاثني عشر يومًا المفروضة عززت الوحدة والتماسك في المجتمع الإيراني.

وأشار إلى أن أيًا من المؤسسات الدولية لا تملك القدرة على مواجهة جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني، وأضاف: تُرتكب هذه الجرائم بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية؛ فكيف يمكن للضمير الإنساني أن يصمت أمام مقتل 65 ألف شخص أعزل وبريء في غزة! كيف يمكن تبرير وقبول سلوك الكيان الصهيوني الوحشي والإجرامي تجاه الأبرياء والعزل في عالم يدّعي حقوق الإنسان؟.

وصرح بأن إيران ترحب بالدبلوماسية العامة والتواصل والتفاعل بين الشعبين الإيراني والأمريكي، إلا أن الحكومة الأمريكية هي التي تعيق العلاقات بين شعبي البلدين، وأضاف: كانت إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة عندما هاجمنا الكيان الصهيوني بضوء أخضر منها. من انسحب من الاتفاق النووي؟ على أي أساس دولي يُبرر الهجوم على إيران!.

وأشار إلى أن الدول المتهوّرة ترتكب كل عدوان وجريمة، وتصف أي دفاع ضد هذه الاعتداءات والجرائم بالإرهاب، وقال: إيران تنشد السلام والاستقرار، لكنها لن تخضع أبدًا لمنطق القوة. من ناحية أخرى، مع أن عودة أي عقوبات غير سارة، إلا أنها ليست نهاية المطاف، ولن نستسلم لها. سنجد مخرجًا من أي موقف، خاصة وأن إيران اليوم، بالإضافة إلى علاقاتها الثنائية الواسعة مع جيرانها، تتمتع أيضًا بقدرات جيدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مثل عضويتها في منظمات مثل شنغهاي، وبريكس، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كما شرح النشطاء المناهضون للحرب الحاضرين في الاجتماع وجهات نظرهم وآراءهم.

وكان من أهم الآراء التي طرحها المدعوون في الاجتماع التأكيد على تطبيق العدالة كحلٍّ فعال لإحلال السلام الحقيقي في العالم، وانتقاد المواقف العدوانية للرئيس الأمريكي ضد إيران، والتأكيد على أهمية الحوار المباشر وبلا وسيط بين إيران والولايات المتحدة لحل القضايا، والتأكيد على ضرورة تعزيز الدبلوماسية العامة وتوسيع العلاقات بين الشعبين الإيراني والأمريكي، وخاصةً لتحييد الدعاية الإعلامية الكاذبة في الولايات المتحدة ضد إيران، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة فعّالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد شعب غزة.

