بزشكيان: لا معنى للحوار لو تم تفعيل آلية الزناد

والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، عصر الأربعاء، في نيويورك ، رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورة، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى مبادئها العقائدية ونهجها السياسي الواضح، لم تسعَ قط إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تسعَ إليها أبدًا.

واعتبر تشاؤم الدول الغربية تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني ناتجًا عن سوء فهم، ويعود جزئيًا إلى دعاية الكيان الصهيوني غير الواقعية.

وصرح الرئيس بزشكيان بأنه في حال حدوث عودة سريعة للعقوبات (تفعيل آلية الزناد)، فلن يكون للحوار أي معنى، وأضاف: يجب على الدول الغربية إثبات التزامها بتعهداتها حتى يكون للتفاهم معنى وأهمية جوهرية؛ وقد نشأ الوضع الحالي نتيجةً لعدم التزام الجانب الغربي بتعهداته.

كما أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورة في هذا الاجتماع على أن إرادة الدول الغربية هي حل المشاكل، قائلاً: "يجب أن نسعى إلى حلول لتحقيق التفاهم ومعالجة المخاوف؛ وفي هذه الحالة، سيكون من الممكن منع العودة السريعة للعقوبات".

