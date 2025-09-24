إيران تكشف وثائق إسرائيلية سرية: صور لمفاعل ديمونا وأسماء علماء

وأشار وزير الأمن الإيراني، حجة الإسلام إسماعيل خطيب، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إلى أن هذه الوثائق تشمل معلومات هامة حول مشاريع كيان الاحتلال النووية والعسكرية والعلمية، بما في ذلك مشاريع التسليح القديمة والجارية، وبرامج تطوير الأسلحة النووية، والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، إضافة إلى أسماء الباحثين والعلماء المشاركين في هذه المشاريع وعناوين المنشآت والشركات المعنية بها.

وقال الوزير إن "السربات الخفية من قوات الأمن الإيرانية نفذت واحدة من أعقد العمليات الاستخباراتية متعددة الطبقات، وتمكنوا من الوصول إلى أعماق المؤسسات الإسرائيلية واستخراج معلومات سرية في مجالات نووية وعسكرية وعلمية واستخباراتية متعددة".

وأضاف خطيب أن هذا الإنجاز يمثل "بعداً جديداً من فشل النظام الصهيوني وأجهزته الاستخباراتية أمام قدرة إيران الأمنية"، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتمثل في "معالجة هذه المعلومات وكشف العلاقات بين العناصر والشبكات البشرية والتنظيمية المرتبطة بالمشاريع النووية الإسرائيلية داخل وخارج الأراضي المحتلة"، مؤكدا ان "أهميته لا تقل عن عملية الاختراق نفسها".

واشار الوزير إلى أن "الشعب الإيراني كان دائماً حارساً لاستقلال ووحدة البلاد، وأن الغرب والصهاينة لم يكونوا أعداء إيران فقط، بل أعداء للعديد من الشعوب وللحق والعدالة والإنسانية.

endNewsMessage1