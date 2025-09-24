إیران تعلن إعادة بناء المنشآت النوویة المستهدفة

وقال إسلامي في مقابلة صحافية: "رغم الضغوط الدولية وتهديدات العدو بمزيد من الهجمات، فإن المنشآت التي استُهدفت سيعاد بناؤها، وهذا أمر طبيعي في ظل أي هجوم عسكري".

وشدد على أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة استخدامه لأغراض عسكرية، موضحًا أن إيران تحتاج إلى تخصيب أعلى لأغراض سلمية، مثل تشغيل المفاعلات وإجراء القياسات الدقيقة، خاصة في ظل استمرار الحصار والعقوبات التي تمنع البلاد من الحصول على المواد اللازمة لهذه العمليات.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية أن بلاده تعتمد على قدراتها الذاتية لتوفير المواد والمنتجات اللازمة لأنظمة الأمان في مفاعلاتها، ولفت إلى أن أي حديث عن التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة "مرفوض جملة وتفصيلاً".

وفي سياق متصل، أكد قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي خامنئي، أمس الثلاثاء، أن التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة في الملف النووي لا يخدم مصالح إيران، وقد يؤدي إلى "طريق مسدود"، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة لا تسمح بتحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا الخيار.

وأشار قائد الثورة إلى أن التفاوض مع الولايات المتحدة في الوضع الحالي "لا يعود بالفائدة فحسب، بل قد يسبب أضرارًا كبيرة يصعب إصلاحها".

هذا، وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها بالمسار العلمي والتقني لتطوير برنامجها النووي السلمي، مع حفاظها على سيادتها الوطنية ومصالح شعبها، وسط استمرار الضغوط الدولية ومحاولات بعض الأطراف للتدخل في شؤونها الداخلية.

