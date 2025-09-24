بقائي: أميركا تفرض قيوداً تعسفية على الدبلوماسيين الإيرانيين لتعطيل نشاطهم داخل الأمم المتحدة

وأكد بقائي في تصريح خاص، أن "فرض هذه القيود السخيفة على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين وأنشطتهم الشرائية اليومية، لا يعد فقط انتهاكاً صارخاً لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، بل يعكس أيضاً مستوى متصاعداً من العداء الذي تبديه الإدارة الأميركية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد طلبت سابقاً من البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، وأعضائها بما في ذلك الدبلوماسيون وعائلاتهم، الحصول على إذن مسبق قبل التسوق في متاجر "كوستكو" و"سامز كلوب" و"بي جيز هولسيل كلوب". كما فرضت على الدبلوماسيين الإيرانيين ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية الأميركية قبل شراء السلع الفاخرة، بما في ذلك الفراء والمجوهرات.

