عراقجي وغروسي يبحثان بشان استمرار الجهود الدبلوماسية ومنع تصعيد التوتر بشأن القضية النووية الإيرانية

والتقى عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء (للمرة الثانية خلال اليومين الاخيرين)، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وفي هذا الاجتماع، الذي عُقد استمرارًا للمشاورات بشأن القضية النووية الإيرانية، ناقش الجانبان استمرار الجهود الدبلوماسية ومنع تصعيد التوتر بشأن القضية النووية الإيرانية.

وكان عراقجي، قد التقى مع غروسي، بعد ظهر أمس الاثنين، لاستعراض آخر مستجدات تفاعلات إيران مع الوكالة.

وأكد وزير الخارجية الايراني، في معرض إشارته إلى حسن نوايا إيران ونهجها المسؤول تجاه القضية النووية، أن أي تقدم في هذا الصدد يتوقف على تحمل الأطراف الأخرى مسؤولياتها وتوقفها عن مطالبها المفرطة واستغلال مجلس الأمن للضغط على إيران.

وأشاد المدير العام للوكالة بالنهج الإيجابي لإيران في التعامل مع الوكالة، وخاصةً تفاهم القاهرة، مؤكدًا على ضرورة بذل جميع الأطراف المعنية جهودًا دبلوماسية لمنع تصعيد التوترات.

