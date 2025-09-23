بيت



سياسة ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٥ - ١٦:٤٥:٢٦

محادثات نوویة فی نیویورک الثلاثاء بین وزراء أوروبیین وإیرانیین

يجري وزراء إيرانيون وأوروبيون مباحثات نووية في نيويورك الثلاثاء، على ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بعدما صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات على طهران على خلفية برنامجها الذري.