محادثات نوویة فی نیویورک الثلاثاء بین وزراء أوروبیین وإیرانیین
يجري وزراء إيرانيون وأوروبيون مباحثات نووية في نيويورك الثلاثاء، على ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بعدما صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات على طهران على خلفية برنامجها الذري.
وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى نهاية يوم السبت للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان وغيرهم من الاتحاد الأوروبي لتجنّب إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015.