الرئيس بزشكيان يغادر إلى نيويورك

وغادر الرئيس بزشكيان طهران صباح الیوم الثلاثاء، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى متوجها إلى نيويورك وكان في وداعه كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، وممثل قائد الثورة الإسلامية حجة الإسلام "محسن قمي"، ومجموعة من أعضاء الحكومة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس بزشكيان كلمة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلتقي مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة ويجري محادثات معهم حول مختلف الموضوعات.

وأعلن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية "مهدي سنائي"، أن الرئيس بزشکیان سيجري خلال إقامته لقاءات مع مراكز الأبحاث وبعض الجمعيات والإيرانيين المقيمين في نيويورك.

وستبدأ الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر وتنتهي يوم الاثنين 29 سبتمبر.

endNewsMessage1