عراقجي للبوسعيدي: على الغرب رفع العقوبات الجائرة ونحذر من عواقب سوء التقدير في الملف النووي

وناقش عراقجي والبوسعيدي في هذا اللقاء الذي جرى الاثنين، العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وكانت التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في فلسطين المحتلة وضرورة التحرك العالمي لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومحاكمة ومعاقبة مسؤولي الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية المختصة، من بين مواضيع النقاش بين وزيري الخارجية الإيراني والعماني.

كما تبادل عراقجي والبوسعيدي وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني مسؤولية الأطراف الأوروبية تجاه القضية النووية، لافتا الى نهج ايران المسؤول في هذا المجال.

وأشار إلى ضرورة التزام الأطراف الغربية برفع العقوبات الجائرة، وحذر من عواقب أي سوء تقدير فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

