عراقجي وغروسي يناقشان القضية النووية الإيرانية في نيويورك

وافاد تقرير لوزارة الخارجية الايرانية، انه تم خلال هذا الاجتماع استعراض آخر مستجدات التفاعلات بين إيران والوكالة.

وأشار عراقجي إلى حسن نية إيران ونهجها المسؤول تجاه القضية النووية، واعتبر أن أي تقدم في هذا المجال مرهون بتحمل الأطراف الأخرى مسؤولياتها وتوقفها عن مطالبها المفرطة واستغلال مجلس الأمن للضغط على إيران.

كما أشاد غروسي بالنهج الإيجابي لإيران في التعامل مع الوكالة، وخاصةً تفاهم القاهرة، وشدد على ضرورة بذل جميع الأطراف المعنية جهودًا دبلوماسية لمنع تصعيد التوتر.

