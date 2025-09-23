عراقجي وغروسي يناقشان القضية النووية الإيرانية في نيويورك
في لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي آخر التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا على نهج إيران المسؤول وحسن نواياها، داعيًا الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها وتجنب الضغط المفرط عبر مجلس الأمن.
وافاد تقرير لوزارة الخارجية الايرانية، انه تم خلال هذا الاجتماع استعراض آخر مستجدات التفاعلات بين إيران والوكالة.
وأشار عراقجي إلى حسن نية إيران ونهجها المسؤول تجاه القضية النووية، واعتبر أن أي تقدم في هذا المجال مرهون بتحمل الأطراف الأخرى مسؤولياتها وتوقفها عن مطالبها المفرطة واستغلال مجلس الأمن للضغط على إيران.
كما أشاد غروسي بالنهج الإيجابي لإيران في التعامل مع الوكالة، وخاصةً تفاهم القاهرة، وشدد على ضرورة بذل جميع الأطراف المعنية جهودًا دبلوماسية لمنع تصعيد التوتر.