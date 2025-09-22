قائد الثورة یستقبل بزشکیان قبیل مغادرته الى نیویورک
التقى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، عصر اليوم الاثنين، قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي؛ وذلك على اعتاب توجهه الى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.
وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية، ان الرئيس بزشكيان قدم خلال اللقاء مع سماحته اليوم، تقريرا حول برنامج زيارته المرتقبة الى نيويورك.
الى ذلك، دعا اية الله العظمى خامنئي الباري عز وجل بالبركة والنجاح لرئيس الجمهورية، كما قدم الى فخامته بعض النصائح والملاحظات.