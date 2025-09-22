قائد الثورة یستقبل بزشکیان قبیل مغادرته الى نیویورک

وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية، ان الرئيس بزشكيان قدم خلال اللقاء مع سماحته اليوم، تقريرا حول برنامج زيارته المرتقبة الى نيويورك.

الى ذلك، دعا اية الله العظمى خامنئي الباري عز وجل بالبركة والنجاح لرئيس الجمهورية، كما قدم الى فخامته بعض النصائح والملاحظات.

endNewsMessage1