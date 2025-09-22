ارتقاء 1،604 شهيدا إيرانيا في العدوان الصهيوني الأخير على إيران

وفي هذا السياق، أشار رئيس مؤسسة الشهيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية سعيد أوحدي إلى جرائم الكيان الصهيوني وداعموه الاستكباريون في الحرب ذات الـ 12 يوما، وقال: "أصيب في هذه المواجهة غير المتكافئة أكثر من 5,800 شخص بجروح.

وأوضح أن حوالي 92% من جرحى هذه الحرب تلقوا العلاج وغادروا المستشفيات دون الحاجة للرعاية والمراقبة داخل المستشفى.

وتابع أنه خلال هذه الحرب استُشهد 1,604 أشخاص من المواطنين الأعزاء، وقد اكتملت عملية التحقق من استشهادهم جميعا.

ولفت رئيس مؤسسة الشهيد قائلا: "كانت الحكومة قد كلفت بإتمام عملية التحقق من إعداد شهداء الحرب حتى استشهاد حتى 22 ايلول/سبتمبر، لكن لحسن الحظ، اكتملت هذه العملية قبل الموعد المحدد، وفي الأسبوع الأخير من شهر آب/اغسطس. "

وأوضح أنه تم وضع آلية لتسريع عملية تحديد نسب العجز للجرحى، ووفقا لهذه الآلية، كُلفت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بجمع الوثائق السريرية من المستشفيات وإرسالها إلى مجالس الضمان الاجتماعي في المحافظات الايرانية.

endNewsMessage1