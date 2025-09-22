إيران تشارك في معرض الطاقة الذرية بموسكو لتعزيز التعاون النووي مع روسيا

وقال إسلامي لدى وصوله إلى موسكو إن إيران ستطرح خطتها لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر تطوير المحطات النووية، مشيراً إلى أن روسيا تملك حصة بارزة في هذا المشروع الاستراتيجي.

وأوضح أن جدول الزيارة يتضمن لقاءات مع مؤسسات علمية وبحثية وجولات في مصانع الشركاء الروس، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل "نقطة تحول في العلاقات الإيرانية ـ الروسية".

وأشار إسلامي إلى أن "الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية قيد الإنشاء حالياً بالتعاون مع روسيا"، معتبراً أن هذا المشروع يحظى بأولوية قصوى لدى قيادتي البلدين، حيث ساهمت توجيهات الرئيسين الإيراني والروسي في تسريع وتيرة الإنجاز ودعم المفاوضات الثنائية.

