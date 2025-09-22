رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية يصل موسكو

وكان في استقبال مساعد رئيس الجمهورية و رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، لدى وصوله الى مطار شيريميتوفو الدولي في موسكو ،السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي.

برنامج الزيارة إلى موسكو

وفي بداية هذه الزيارة ، صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية للصحفيين: "انه نظرا لمسار تطوير التعاون مع روسيا والظروف الحالية، سنشارك في المعرض الخاص بالأسبوع العالمي للطاقة الذرية في موسكو، وسنلقي كلمة فيه".

وأضاف إسلامي: "ستتبادل إيران وروسيا وتوقّعان خلال الفعاليات الجانبية للأسبوع العالمي للطاقة الذرية وثائق تهدف الى توسيع التعاون بين البلدين".

وأشار إلى برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوفير 20 ألف ميغاواط من الكهرباء من خلال تطوير محطات الطاقة النووية، قائلا: "تم توقيع عقود بين حكومتي البلدين في هذا المجال، وقد خُصص لروسيا نصيب محدد من هذه العملية التنموية".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: "خلال زيارتنا إلى موسكو، سنقوم بزيارة المصانع المنفذة للعقود، كما سنعقد اجتماعات مع المؤسسات العلمية والبحثية، وسنناقش سبل تعزيز التفاعل والتعاون في المجالات البحثية والتعليمية".

نقطة تحول في العلاقات

وأشار إسلامي إلى المحادثات التي جرت بين رئيسي ايران وروسيا في الكرملين بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2025، مذكّرا: "أعلن السيد بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية المحترم، خلال لقائه مع الدكتور بزشكيان، أن أبرز مجالات التعاون والنشاط بين البلدين هو قطاع الطاقة، وأهمها بناء محطات الطاقة النووية. ومن هذا المنظور، فإن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية".

وتابع: "حاليا، تقوم روسيا ببناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية".

وقال مساعد رئيس الجمهورية: "يحتل هذا المشروع أولوية لدى حكومتي إيران وروسيا، وقد أدت التأكيدات المتكررة من رئيسي البلدين إلى تسريع وتيرة تنفيذه وتحقيق تقدم أكثر سلاسة. كما أن محادثاتنا تساهم في تسهيل هذا التعاون".

