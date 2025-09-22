اجتماع إيراني أوروبي في نيويورك بشأن الملف النووي

وسيبحث الاجتماع الملف النووي الإيراني وآلية "سناب باك"، التي تنص عليها خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والتي تهدف إلى حل أي خلافات بين أطراف الاتفاق حول الالتزامات المقررة. ويأتي الاجتماع بعد إعلان كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في 28 أغسطس/ آب الماضي، تفعيل هذه الآلية، متهمة إيران بعدم الالتزام بتعهداتها، وذلك عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق.

بدورها، أكدت إيران، ممثلة بوزير الخارجية عباس عراقجي، أن الدول الأوروبية لم تعد أطرافاً في الاتفاق، وبالتالي لا تملك أي أساس قانوني لتفعيل آلية "سناب باك". كما وصفت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، خطوة الأوروبيين بأنها "غير قانونية" و"غير منطقية".

وتنص آلية "سناب باك" على إحالة أي خلاف حول الالتزامات بين إيران ومجموعة 1+5 إلى اللجنة المشتركة، والتي تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، لإعطائها 15 يوماً قابلة للتمديد لحل الخلافات، وإذا تعذر ذلك، تُحال المسألة إلى وزراء الخارجية للفصل فيها ضمن مهلة مماثلة.

وتؤكد إيران أن هذه الآلية كانت جزءاً من التزاماتها الدفاعية بعد الانسحاب الأمريكي، بينما تستخدمها بعض الدول الأوروبية كأداة ضغط سياسي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على حقها الكامل في الدفاع عن مصالحها الوطنية ضمن الأطر الدولية المتفق عليها.

endNewsMessage1