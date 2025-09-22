إيران تدين الهجوم على المدنيين في السودان وتطالب بوقف فوري للاعتداءات

وجاء في البيان، الذي نُشر مساء أمس الأحد: "تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهجوم بطائرة مسيرة على مسجد في مدينة الفاشر بالسودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مجموعة من المصلين السودانيين الأبرياء، وتعتبره انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الإنساني الدولي".

واضاف البيان: "إن وزارة الخارجية، إذ تعرب عن تعاطفها مع الناجين من هذا الحادث وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل والصحة الجيدة، تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية في السودان وحل الأزمة الحالية في البلاد من خلال المحادثات السودانية-السودانية".

