بزشكيان يهنئ بمناسبة اليوم الوطني في جمهورية ارمينيا

ونوه الرئيس بزشكيان في رسالة التهنئة الى نظيره الارميني "فاهاجن خاتشاتوريان"، بان البلدين في ظل تاريخهما وحضارتيهما وثقافتهما العريقة، تعايشا مع بعضهما الاخر واقاما علاقات وثيقة منذ امد بعيد.

وتطلع رئيس الجمهورية، الى استمرار عملية النهوض بمستوى العلاقات الثنائية وتعميقها، انطلاقا من ارادة قادة البلدين والرؤى والاهداف الستراتيجية والمصالح المشتركة.

كما أكد الرئيس الايراني، في رسالة التهنئة إلى "نيكول باشينيان" رئيس وزراء أرمينيا، أن "العلاقات بين إيران وأرمينيا شهدت خلال السنوات الأخيرة حراكا بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية"؛ معربا عن أمله في مواصلة هذا المسار، بناء على إرادة قادة البلدين، ومن خلال تسخير الإمكانات الكبيرة المتاحة بهدف تطوير التعاون، وذلك انطلاقًا من الأهداف الستراتيجية وبما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

endNewsMessage1