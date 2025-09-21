عراقجي يتوجه إلى نيويورك

وحسبما أعلن بقائي أن عراقجي يراس في زيارته الى نيويورك وفدا دبلوماسيا للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وعلى امتداد هذه الزيارة، سيرافق وزير الخارجية الرئيس بزشكيان في اجتماعات الجمعية العامة الاممية، كما سيحضر لقاءات عديدة ترتبط بالقضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، حيث سيعرض المواقف والرؤى المختلفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تتضمن هذه الزيارة الدبلوماسية، اجراء مباحثات (بين عراقجي) ونظرائه للتشاور حول قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

