عراقجي يكذب مزاعم إجراء محادثات مع المندوب الأميركي

وفي تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أكد عراقجي أن ما يُروّج حول هذا الموضوع "عارٍ من الصحة"، مشددًا على أنه لم يتم أي تواصل مباشر أو حوار بينه وبين الجانب الأميركي.

وأشار إلى أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة يتم أحيانًا عند الحاجة، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، لكن ذلك لا يعني وجود محادثات مباشرة بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

