مجلس الأمن القومي الإيراني: الإجراءات الأوروبية ستؤدي عمليا إلى تعليق التعاون مع الوكالة الذرية

اصدرت المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بيانا مساء اليوم السبت، جاء فيه ان “المجلس الأعلى للأمن القومي عقد اليوم جلسة برئاسة رئيس الجمهورية مسعود پزشكيان، وناقش اوضاع المنطقة ومغامرات الكيان الصهيوني، مؤكداً أن سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية في الظروف الراهنة ستكون التعاون بأكبر قدر ممكن لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.”

وأضاف البيان: “كما تم تحليل إجراءات بعض الدول على الساحة الدولية في المجالات العسكرية والعقوبات، بما في ذلك مناقشة الإجراءات غير المدروسة لثلاث دول أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، وعلى الرغم من تعاون وزارة الخارجية مع الوكالة وتقديم مقترحات لتسوية الموضوع، فإن إجراءات الدول الأوروبية ستؤدي فعلياً إلى تعليق مسار التعاون مع الوكالة (الدولية للطاقة الذرية).”

وتابع البيان: “كما تم تكليف وزارة الخارجية في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي بمتابعة مشاوراتها للحفاظ على المصالح الوطنية للبلاد.”

