بزشکیان وعراقجي يزوران نيويورك الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات أوروبية حاسمة

وأكد أمير سعيد إيرواني، عقب جلسة مجلس الأمن التي خصصت للتصويت على تمديد العقوبات المفروضة على إيران، أن الرئيس بزشکیان ووزير خارجيته عراقجي سيقومان الأسبوع المقبل بزيارة إلى مدينة نيويورك، حيث من المقرر أن يعقدا لقاءات رسمية مع نظرائهما من الدول الأوروبية.

وأشار إيرواني إلى أن هذه اللقاءات تأتي في سياق المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن العقوبات، مشدداً على أن منح التنازلات مرهون بتطورات مسار المفاوضات الجاري، وقال: «إيران مستعدة للدبلوماسية، لكننا في الوقت الحالي لا يمكننا قبول أي شروط مسبقة».

وأضاف: «قرارنا بشأن من نتفاوض معه والأسس التي تقوم عليها هذه المفاوضات هو قرار إيراني بحت، وتعتمد دبلوماسيتنا المقبلة على مسار هذه المفاوضات».

بهذا الشكل، يبرز النص موقف إيران الواضح والمتوازن، ويؤكد على استمرار الحوار الدبلوماسي مع الشركاء الأوروبيين دون التنازل عن الثوابت الوطنية.

