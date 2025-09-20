إعلام لبناني: كلمة أمين عام حزب الله تعكس التقارب السعودي الإيراني

ووفقا للصحيفة، أكد المصدر إن التواصل بين السعوديين والإيرانيين قائم منذ اشهر، لكن الاستهداف الإسرائيلي لدولة قطر، ساعد في تقريب المسافات بين الرياض وطهران، وهو ما دعا السعودية أيضا إلى الإعلان عن عقد اتفاق دفاعي مع باكستان، لحماية المملكة من أي خطوة إسرائيلية عدائية تجاه السعودية.

خطوات مرتقبة ستشهدها الأسابيع المقبلة

وقال المصدر نفسه، إن خطوات مرتقبة ستشهدها الأسابيع المقبلة، في ظل تشكّل سياسات إقليمية جديدة، ستدفع الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا إلى التقارب مع إيران، بسعي تركي ومباركة سعودية.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وجه اليوم، دعوة إلى المملكة العربية السعودية، بفتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على أن إسرائيل هي العدو.

وأوضح الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له اليوم الجمعة، خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد إبراهيم عقيل، الى أن الحوار يجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهتهه العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم".

كما دعا قاسم، كل من في الداخل اللبناني إلى عدم تقديم خدمات لإسرائيل لأنها لن تعيرهم أي اهتمام، مشددا على أن اللبنانيين بحاجة إلى بناء بلدهم معا.

وتابع: "فلنكن يدا واحدة لطرد إسرائيل وبناء لبنان ونجري الانتخابات في موعدها ونتحاور بإيجابية لاستراتيجية الأمن الوطني". معتبرا أن الطريق الوحيد للوقوف أمام إسرائيل هو التضامن ضد العدو المشترك.

