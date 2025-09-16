إيران.. إستشهاد عنصرين أمنيين بهجوم إرهابي في خاش-زاهدان

ونفذت عناصر إرهابية، هجوماً مسلحاً على دورية في مدینة سيب وسوران على محور خاش-زاهدان، ما أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن الداخلي وإصابة آخر.

وبحسب المعلومات الأولية فإن هذا العمل الوحشي نفذته عناصر مسلحة مجهولة، وبعد وقت قصير من الحادثة بدأت عملية لتحديد هوية وملاحقة منفذي هذه العملية الإجرامية.

وتقع مدینة سيب وسوران في جنوب شرق محافظة سيستان وبلوشستان وتبعد حوالي 400 كيلومتر عن زاهدان (مركز المحافظة).

