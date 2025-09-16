أمين المجلس الاعلى للأمن القومي يصل إلى الرياض

وتأتي زيارة علي لاريجاني إلى السعودية استمراراً للمشاورات بين البلدين وفي إطار زيارة وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان" إلى طهران.

و يرافق لاريجاني في هذه الزيارة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي "علي باقري كني"، ومساعد وزير الخارجية الإيراني "محمد علي بك".

يذكر أن اللقاءات مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، فضلاً عن المشاورات بشأن توسيع التعاون السياسي والأمني ‌‌والاقتصادي خلال زيارته تأتي على جدول الأعمال.

وتعد الرياض الوجهة الثالثة للمشاورات الدولية التي يقوم بها لاريجاني، بعد أن زار بغداد وبيروت في أغسطس/آب الماضي.

