بقائي: جميع الدول لها الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

وأشار "إسماعيل بقائي" في رسالة على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إلى مبادرة إيران في الدورة الحالية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لاقتراح مشروع قرار يحظر الهجمات على المنشآت النووية السلمية للدول وقال: قدمت إيران، إلى جانب الصين ونيكاراغوا وروسيا وفنزويلا وبيلاروسيا، مشروع قرار إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حظر الهجمات والتهديدات بالهجمات ضد المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الدفاع عن سلامة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وأضاف: كما جاء في مشروع القرار المقترح، فإن جميع البلدان لديها الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ولها الحق في الحصول على ضمانات فعالة ضد أي هجوم أو تهديد بالهجوم.

وتابع بقائي: يؤكد مشروع القرار أيضا ضرورة امتناع جميع الدول عن مهاجمة المنشآت النووية السلمية في الدول الأخرى أو التهديد بمهاجمته.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ضرورة احترام هذه المبادئ؛ وقال، الآن حان الوقت للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الفوضى من أن تصبح أمرا عاديا وطبيعيا.

