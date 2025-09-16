لاريجاني يرد بقوة على مزاعم نتنياهو: أي حضارة يمثلها من يقتل الأطفال؟

وكتب نتنياهو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي X : "نحن في عصر مليء بالتحديات الجسيمة. عدوان إيران والجماعات الإرهابية (المقاومة) التابعة لها ، الذين يرددون شعار "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل"، لا يُطلقون هذا الشعار صدفة، بل يعتبرون إسرائيل واجهة الحضارة الأمريكية في الشرق الأوسط".

وفي رده على ذلك كتب علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على حسابه في موقع التواصل X: "مع كلام نتنياهو هذا، من حق الشعب الأمريكي ان ينتحر، بسبب أن مجرمًا سافلا وعديم الهوية وقاتل أطفال يعتبر نفسه على أنه واجهة حضارته".

وكان رئيس الوزراء الصهيوني قد كتب مدونته بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الأراضي المحتلة.

ووصف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قصف واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية بأنه "قرار حكيم"، كاشفًا مرة أخرى عن تبعية كيانه التامة لواشنطن.

في يونيو/حزيران 1404، شنّ الكيان الصهيوني ، بدعم أمريكي مباشر، هجمات على منشآت عسكرية ونووية ومدنية إيرانية. وقد قوبل هذا العمل، الذي رافقه قصف جوي وعمليات تخريب من قبل الموساد، برد سريع وحازم من ايران. استهدفت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تل أبيب وحيفا ومنشآت عسكرية للعدو في موجات متتالية، كاشفةً عن عدم فعالية نظام القبة الحديدية الدفاعي. وأدى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وفرار آلاف الصهاينة من الأراضي المحتلة إلى اعتراف وسائل الإعلام الغربية بهزيمة الكيان.

