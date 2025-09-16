بزشكيان يؤكد ضرورة بذل الجهود لتسريع وتسهيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين ايران وباكستان

وفي اطار لقاءات الرئيس الايراني على هامش القمة الطارئة لرؤساء الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية في الدوحة، أالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأعرب عن سروره بلقائه، مؤكدًا على ضرورة بذل الجهود المشتركة لتسريع وتسهيل التقدم وتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

وأضاف : إن إيران وباكستان تمتلكان إمكانيات عديدة ومتنوعة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التعاون الحدودي، والذي من شأنه أن يضمن مصالح الشعبين وشعوب المنطقة.

كما أكد بزشكيان أن باكستان كانت دائمًا رائدة في مساعدة إخوانها المسلمين، وقال: إن السبيل لمواجهة الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني يكمن ببساطة في توحيد الدول الإسلامية، واتخاذ موقف موحد، وإجراءات عملية في هذا الصدد.

من جانبه أعرب رئيس وزراء باكستان عن سروره للقاء الرئيس بزشكيان، وقال: "أتابع شخصيًا تنفيذ جميع الاتفاقيات بين البلدين، وقد كلفتُ الجهات الحكومية المعنية بتسهيل وتسريع تطوير التعاون".

وفي إشارة إلى استمرار وتصاعد جرائم الكيان الصهيوني، أكد شهباز شريف على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية موقفًا متماسكًا وموحدًا ضد جرائم الكيان ، والعمل بوحدة وتكاتف لمنع تكرار واستمرار اعتداءاته.

