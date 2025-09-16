بزشكيان والسيسي يؤكدان ضرورة تعزيز وحدة الدول الإسلامية واتخاذ موقف موحد ازاء الجرائم الصهيونية

ولدى لقائه نظيره المصري عبدالفتاح السيسي مساء الاثنين على هامش اجتماع قادة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية الطارئ في الدوحة ، أعرب الرئيس بزشكيان عن ارتياحه لهذا اللقاء وكذلك التبادلات الدبلوماسية العديدة بين البلدين، وقال: "إيران ومصر تمتلكان حضارتين وتاريخاً مجيدين وباهرين، حيث أن توسيع تعاونهما يمكن أن يساعد في تأمين مصلحة الشعبين والشعوب الأخرى في المنطقة أكثر من ذي قبل."

وأضاف الرئيس بزشكيان معرباً عن أمله في إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين بأسرع ما يمكن: "إن تعزيز الاتحاد والتماسك بين الدول الإسلامية هو أنجع طريق لمواجهة تكرار واستمرار جرائم الكيان الصهيوني."

من جانبه، اعرب رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء، عن سعادته بلقاء الدكتور بزشكيان والمسار المتصاعد للعلاقات بين البلدين، قائلا ان "إيران ومصر تمتلكان قدرات جيدة لتأمين المصالح المتبادلة وكذلك مصالح الشعوب الأخرى في المنطقة."

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تقارب الدول الإسلامية من بعضها البعض أكثر ما يمكن واتخاذ موقف عملي موحد في مواجهة تصعيد واستمرار وتكرار جرائم "اسرائيل".

endNewsMessage1