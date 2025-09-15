بزشكيان: وحدة الدول الإسلامية ستحبط أي عدوان صهيوني

وخلال لقائه ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، يوم الاثنين ، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش اجتماع قادة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية الطارئ في الدوحة ، أعرب الرئيس بزشكيان عن ارتياحه للمسار المتنامي للعلاقات بين الجانبين، وأكد أن تعميق وتقوية التعاون بين إيران والسعودية سيؤمن مصلحة البلدين وكذلك شعوب العالم الإسلامي والمنطقة. وقال: ان ايران مستعدة لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع السعودية.

من جهته أعرب ولي عهد المملكة العربية السعودية خلال هذا اللقاء، عن ارتياحه لهذا اللقاء وكذلك عبّر عن سعادته من أن علاقات الدول الإسلامية الكبرى مثل إيران والسعودية وتركيا تتجه في مسار متنام، مؤكدا ضرورة ان تصبح الدول الإسلامية على المدى الطويل اكثر قدرة للدفاع بشكل اكبر فعالية عن استقلالها وكرامتها وعن دول العالم الإسلامي الأخرى وتمنع اعتداءات ومطامع الكيان الصهيوني.

واكد محمد بن سلمان، انه على الدول الإسلامية أيضاً أن تتعاون مع بعضها البعض للتعامل مع أوضاع فلسطين وغزة، معتبرا التعاون والاتحاد بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر الدول الإسلامية ليس خياراً بل هو ضرورة حتمية في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها المنطقة.

endNewsMessage1