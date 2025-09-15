بزشكيان في قمة الدوحة: يجب مساءلة قادة الكيان الصهيوني وتوحيد صفوفنا في مواجهة هذا الكيان

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس "بزشكيان"، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع القمة الطارئ لقادة ورؤاء الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن العدوان الإسرائيلي الاخير على قطر.

وأضاف رئيس الجمهورية : إن هذا العدوان على الدبلوماسية، هو أكثر من مجرد جريمة، حيث شكّل إعلانا عمليا ووقحا بأن "القوة العسكرية هي الفيصل الآن، وليس القانون".

وتابع قائلا : للأسف، لقد ازداد إرهابيو تل أبيب وقاحة وشجاعة، بعد أن شعروا بالحصانة التي اكتسبوها إثر خيانة مماثلة للدبلوماسية، عبر شن حرب عدوانية على شعب بلادي.

واردف الرئيس بزشكيان : كيان الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمر، وعلى الدول الإسلامية أن تتحد في مواجهة هذا الكيان الغاشم؛ مبينا انه "ما من دولة عربية أو إسلامية بمنأى من هجمات إسرائيل ولا خيار أمامنا سوى توحيد صفوفنا ضد هذا الكيان".

