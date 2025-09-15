انتخاب إيران نائبا لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

وقرأ رئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين، أثناء تقديم قائمة المرشحين لرئاسة الوكالة، اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب دول الأرجنتين وفرنسا وساحل العاج ومنغوليا ونيوزيلندا وبولندا والولايات المتحدة كنواب لرئيس المؤتمر.

من جانبه أعرب الممثل الأميركي عن استيائه من إدراج إيران من قبل مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA)، وكرر ادعاءات سياسية بشأن البرنامج النووي السلمي لبلادنا، مدعيا أن إيران لم تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وأن اتخاذ مثل هذا القرار "غير مناسب".

ورد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "رضا نجفي" على هذه التصريحات وشكر غالبية الدول الأعضاء ومجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا على ثقتهم بإيران، قائلاً: اتُّخذ هذا القرار بناءً على إجراءاتٍ معروفةٍ ومستقرة وعلى الجميع احترام اختيار المجموعات الإقليمية ورفض الاتهامات السياسية الأمريكية وأضاف: "القرارات هنا تُتَّخذ بأغلبية الأصوات، ولا يمكن لدولة واحدة منعها".

كما أشار نجفي إلى القرار السياسي الأخير لمجلس المحافظين ضد إيران، مؤكدًا أن هذه الوثيقة لا أساس قانوني لها، ولم تُعتمد إلا بأغلبية ضئيلة. وأكد أن مثل هذا السلوك لا ينبغي أن يُلقي بظلاله على الإجراءات المتبعة في المؤتمر.

وافتتحت صباح اليوم الاثنين أعمال المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر هذه المنظمة الدولية في فيينا، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.

ويعد الاجتماع، الذي يستمر حتى الجمعة 19 أيلول/سبتمبر، أحد أهم الفعاليات السنوية للوكالة، وسيجمع سفراء وممثلين وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بأنشطة الوكالة وميزانيتها.

