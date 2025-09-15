الرئيس الإيراني: نأمل أن نتوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا في مواجهة الكيان الصهيوني

وقال "مسعود بزشکیان" اليوم الاثنين قبیل مغادرته إلى قطر للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن قضية عدوان الکیان الصهيوني على هذا البلد: إن هذا الاجتماع سيعقد بدعوة من أمير قطر وسيتناول قضية العدوان السافر للکیان الصهيوني الذي وقع في انتهاك لجميع القوانين الدولية.

وأكد أن الکیان الصهيوني لا يعترف بأي إطار لنفسه، وأضاف: لقد هاجم هذا الکیان العديد من الدول الإسلامية، بما في ذلك قطر ولبنان والعراق وإيران واليمن. يفعل ما يشاء، وللأسف، هذا فيما تدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية هذه الأعمال و التصرفات أيضا.

وأضاف الرئيس بزشکیان أن هذا الکیان يرتكب إبادة جماعية في غزة ويتسبب في استشهاد النساء والأطفال والشيوخ، ومن المؤسف أنهم يضفون الشرعية على هذه الأفعال من خلال دعمهم وإمداداتهم لکیان الفصل العنصري الصهيوني.

وأعرب الرئیس "بزشکیان" عن أمله في نتائج القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، قائلاً: على الدول الإسلامية تعزيز وحدتها وتماسكها في مواجهة ممارسات الکیان الصهيوني و علينا أن نسعى جاهدين لملاحقة و متابعة جرائم هذا الکیان في المحافل الدولية والقانونية وعلى الدول الإسلامية أن تتحد، وتقطع علاقاتها مع الکیان الصهيوني باتخاذ إجراءات عملية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأكد: إذا اتحد المسلمون فلن يجرؤوا على شن العدوان علی بلداننا وانتهاك كل القوانين الدولية.

