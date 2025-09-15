عراقجي: أنا في الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإیراني!

وكتب عراقجي في رسالة على منصة ایکس : أنا في الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني، وهي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب قطر، وفي الواقع، إلی جانب جميع الإخوة والأخوات المسلمين، وخاصة في مواجهة الآفة التي تهدد المنطقة بأكملها.

وعقدت أمس الأحد بالدوحة أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومثل ايران في هذا الاجتماع، وزير الخارجية عباس عراقجي الذي غادر الى الدوحة أمس الاحد.

وناقش الاجتماع، مشروع بيان بشأن العدوان "الإسرائيلي" على دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري، والذي استهدف مقار سكنية لعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة.

