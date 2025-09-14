الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإسلامية- العربية يبدأ اعماله بحضور عراقجي

وأجری عراقجي قبل بدء اعمال الاجتماع الوزاري اليوم في الدوحة، مباحثات مع عدد من نظرائه الذين يمثلون دولا اسلامية وعربية مختلفة بهذا الاجتماع.

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن القمة الطارئة التي تعقد غدا (الاثنين) ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم "الإسرائيلي"، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية اليوم؛ حسب ما افاد به موقع الجزيرة الاخباري.

واضاف الأنصاري خلال تصريحات له، أن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

