عراقجي يتباحث مع نظيره اللبناني حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الأحد، ناقش عراقجي ورجي العلاقات الثنائية الإيرانية اللبنانية وتبادلا وجهات النظر حولها خلال هذا الاجتماع.

كما ناقش وزيرا الخارجية الإيراني واللبناني التطورات الإقليمية، وخاصة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني واعتداءاته المستمرة على لبنان ودول أخرى في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى مع نظرائه العراقي والباكستاني والصومالي والمصري واللبناني على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية-العربية في قطر.

انطلق الأحد في الدوحة، اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بحضور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمناقشة قضية العدوان العسكري الصهيوني على قطر.

ينعقد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية-العربية بناءً على طلب قطر، لمناقشة قضية العدوان العسكري الصهيوني على هذا البلد.

يأتي هذا الاجتماع تمهيدًا للقمة الإسلامية العربية، المقرر عقدها الاثنين.

سيشارك رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، في القمة المرتقبة.

endNewsMessage1