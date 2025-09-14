عراقجي يجري مشاورات مكثفة في الدوحة حول الملف النووي الإيراني وتطورات الأوضاع في فلسطين

أجرى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية مع نظرائه من باكستان، الصومال، مصر والعراق، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الإسلامية والعربية، قبيل القمة الطارئة المرتقبة غداً الاثنين، والتي ستبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد مقر وفد حركة حماس في الدوحة.

وخُصصت هذه المشاورات لبحث مستجدات المفاوضات النووية الإيرانية، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدّمتها المجازر المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها هذا الكيان.

وأكد عراقجي خلال اللقاءات على مسؤولية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تجاه تنفيذ التزاماتها حيال الاتفاق النووي الإيراني، داعياً إلى احترام القانون الدولي ووقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية.

