وزيرا خارجية ايران وقطر يلتقيان في الدوحة

التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية سيد عباس عراقجي، اليوم الاحد في الدوحة، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن ال ثاني".

وهذا اللقاء جرى على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الاسلامية والعربية لاجتماع القمة الذي سيعقد غدا الاثنين، لمناقشة الاعتداء الصهيوني الاخير على مبنى وفد حماس المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة.

وناقش عراقجي وال ثاني، خلال اللقاء، اهم القضايا الثنائية والاقليمية، لا سيما العدوان الصهيوني على قطر.

 

