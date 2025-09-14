الخارجیة الإیرانیة: ادعاءات مجموعة السبع تعکس سیاسات خاطئة ویجب تصحیحها

ردت وزارة الخارجية الإيرانية على الادعاءات غير المبررة الواردة في البيان المشترك لمجموعة السبع، مشددة على ضرورة تصحيح مطلقي ومروّجي هذه التصريحات المعادية لإيران لسياساتهم الخاطئة والإجرامية تجاه طهران والمنطقة، بدلاً من التمسك بإسقاطاتهم الناتجة عن عقلياتهم البالية المتعالية والاستعمارية.

في بيان رسمي، اعتبرت وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الادعاءات الواردة في البيان المشترك لأعضاء مجموعة السبع وشركائهم بشأن إيران هي ادعاءات عارية عن الصحة وغير مسؤولة، وتدينها بشدة.

وأشارت الوزارة إلى أن توجيه اتهامات باطلة ضد المسؤولين الذين يحمون الأمن القومي الإيراني هو تزييف صارخ للحقائق، وأن مطلقي ومروّجي مثل هذه البيانات ساهموا في تعزيز انتهاك القانون الدولي وتفاقم انعدام الأمن في مختلف مناطق العالم، خاصة في منطقة غرب آسيا.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة السبع يجب أن يتحملوا المسؤولية أمام المجتمع الدولي عن أدائهم غير اللائق في زعزعة استقرار وأمن المنطقة والعالم، مشيرة إلى شراكتهم في انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

في ظل استمرار الكيان الصهيوني، بدعم شامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، في ارتكاب عمليات القتل والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، فإن إصدار البيانات والتصريحات المعادية لإيران لا يهدف إلا إلى تشتيت انتباه الرأي العام العالمي عن هذه الجرائم.

ختامًا، دعت وزارة الخارجية الإيرانية مطلقي ومروّجي هذه التصريحات إلى تصحيح سياساتهم الخاطئة والإجرامية تجاه إيران والمنطقة، بدلاً من التمسك بإسقاطاتهم الناتجة عن عقلياتهم البالية.