إسلامي يقدم توضيحات حول مشاركة إيران في المؤتمر السنوي للوكالة الذرية

وأوضح محمد إسلامي أنّ المؤتمر العام يعد من اهم الاجتماعات السنوية للامم المتحدة، حيث تحضر فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنظمة الطاقة الذرية ممثلة عن البلاد بشكل سنوي.

وبيّن أنّ هذه الدورة تشكّل فرصة لعرض وجهات النظر، ولا سيما بشأن الظروف التي واجهتها الصناعة النووية الايرانية خلافاً لميثاق الامم المتحدة والانظمة واللوائح والنظام الاساسي للوكالة، الى جانب تقاعس الوكالة في القيام بواجباتها وجشع الدول المعادية.

وأضاف إسلامي أنّ الجمهورية الاسلامية قدّمت مشروع قرار لطرحه على المؤتمر، وتجري حالياً مشاورات ومتابعات لضمان ادراجه ومناقشته من قبل الدول الاعضاء.

كما اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية أنّ ايران ستعرض اوضاعها الراهنة، وستجري مناقشات خلال اجتماعات متعددة الاطراف مع الدول التي تربطها بها علاقات تعاون نووي.

