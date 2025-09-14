عراقجي يحذّر الدول الأوروبية الثلاث من تفعيل آلية الزناد
معرف الأخبار : 1685552
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، توصية إلى الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بشأن الحديث عن تفعيل آلية الزناد، مؤكداً أنها لا تمتلك أي حق قانوني أو سياسي أو أخلاقي في هذا المجال.
وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس": "إن المسألة لا تقتصر على أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك أي حق قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آلية الزناد، بل حتى لو افترضنا أن لها هذا الحق، فإن القاعدة هنا ليست: إذا لم تستخدمه فقد فقدته، بل هي: إذا استخدمته فقد فقدته".
وأضاف: "التوصيف الأدق للمأزق الذي يواجه هذه الدول هو: إذا استخدمته ضاع منك كل شيء"