عراقجي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

توجّه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، صباح اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والذي يُعقد بدعوة من دولة قطر، لبحث تداعيات العدوان العسكري الصهيوني على هذا البلد.

ويُعدّ هذا الاجتماع تمهيداً للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة يوم غدٍ الاثنين، والتي تهدف إلى بلورة موقف موحد تجاه التصعيد العسكري الصهيوني الخطير.

ومن المقرر أن يُمثّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قمة القادة، رئيس الجمهورية الدكتور مسعود پزشکیان، الذي سيشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة نيابةً عن إيران.

endNewsMessage1