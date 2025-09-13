الميادين: لاريجاني يعتزم زيارة السعودية خلال الفترة المقبلة

دعا علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم في منشور عبر منصة "إكس"، إلى تشكيل "غرفة عمليات مشتركة" بين الدول الإسلامية، لمواجهة ما وصفه بـ"جنون الكيان". وأكد أن هذه الخطوة وحدها كفيلة بإثارة قلق القوى الداعمة له، ودفعها إلى إعادة ضبط توجهاتها تحت ذرائع مثل "إحلال السلام العالمي" و"جائزة نوبل".

في ذات الوقت، أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة، يومي الأحد والاثنين المقبلين، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر.