اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية مع وزير الخارجية.. مناقشة الاتفاق مع الوكالة الذرية وسط تساؤلات قانونية

في تصريحات له بعد الاجتماع، أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، على وجود تعاون واتصالات مستمرة وبناءة بين اللجنة ووزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزير عراقجي كان دائمًا حاضرًا ومستعدًا للإجابة عن كافة التساؤلات التي تطرحها اللجنة.

وأوضح عزيزي أن الاجتماع جاء في إطار دراسة مدى توافق الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة مع قانون أقرّه البرلمان يلزم بتعليق التعاون مع الوكالة، وهو ما أثار تساؤلات أعضاء اللجنة والرئيس المحترم للبرلمان، ما استدعى عقد جلسة متخصصة بحضور الوزير عراقجي لبحث هذه القضايا بشكل معمق.

وخلال الاجتماع، قدم عراقجي شرحًا مفصلًا لأبعاد الاتفاق، مع التأكيد على متابعة ملف التعاون مع الوكالة من خلال اجتماعات تخصصية مستمرة، بهدف ضمان تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يخدم الأمن الوطني.

وعن احتمالية تفعيل آلية "الزناد" أو الانسحاب من الاتفاق، أكد رئيس اللجنة أن خيار الانسحاب وارد لكنه ليس الخيار الوحيد، مشددًا على أن إيران تمتلك قدرات كبيرة ستُستخدم في الوقت المناسب، وأن التزام الأوروبيين والوكالة بتنفيذ التزاماتهم سيحول دون حدوث أي تفعيل لهذه الآلية، إلا في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.

