مستشار قائد الثورة الإسلامية ينتقد استضافة أذربيجان لمؤتمر "الحاخامات الصهاينة": خطوة مستفزة ومؤسفة

وأوضح ولايتي في مقال له أن انعقاد مؤتمر الحاخامات الصهاينة في بلد مسلم شيعي يثير الدهشة والأسف، معبراً عن أمله في أن يكون الخبر غير صحيح.

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها حكومة أذربيجان بمثل هذا الخرق، وهو عمل مناهض للإسلام ومسيء لسمعة الشيعة عالمياً. لا شك أن الشعب الأذربيجاني، الذي اعتنق الإسلام منذ نحو 1200 عام وقدم تضحيات كبيرة في سبيله، لن يكون راضياً عن ذلك".

وأضاف: "يبدو أن الهدف من هذا المؤتمر هو توسيع نطاق اتفاق إبراهام وضم أذربيجان إليه إلى جانب دول إسلامية أخرى في آسيا الوسطى".

وتساءل ولايتي: "لماذا تقوم حكومة أذربيجان اليوم بمثل هذه الخطوات لتعزيز علاقاتها مع الكيان الصهيوني، في ذروة الجرائم غير المسبوقة لهذا الكيان ضد الإسلام والإنسانية؟ وكيف يمكن أن تمد له يد العون، فتزوده بالوقود لطائراته التي تهاجم بلداناً أخرى بينما يرتكب المجازر بحق الأبرياء في غزة؟".

وختم قائلاً: "الشعب الأذربيجاني، وشعوب إيران والقوقاز الشرفاء، لن يقبلوا بمثل هذه الخطوات المناهضة للإسلام. هذه السياسة غير المنطقية والمعادية للإسلام والقيم الإنسانية لن تجلب إلا الضرر لأذربيجان ولن تؤدي إلى أي نتيجة ملموسة".

