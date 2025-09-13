السفير الإيراني في روسيا: طهران لم تطلب مطلقاً أنظمة "إس-400" من موسكو

وفي تصريح له لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال جلالي: "إيران لم تطلب أبداً من روسيا منظومة إس-400".

تأتي هذه التصريحات في وقت وردت فيه تقارير متكررة تفيد بأن إيران تسعى للحصول على منظومات صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز "إس-400"، بما في ذلك تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" في عام 2023. حيث ‌إدعت الوكالة، نقلاً عن مصادر، بأن إيران تسعى للحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وهو ما اعتبرته إسرائيل عقبة أمام توجيه ضربة محتملة للمنشآت النووية الإيرانية.

تبادلت إيران وكيان الإحتلال الضربات لأول مرة في عام 2024. ومع ذلك، في عام 2025، شنت الإحتلال عملية ضد إيران في ليلة 13 يونيو، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.

