لاريجاني للحكومات الاسلامية: على الأقلّ شكلوا "غرفة عمليات مشتركة" ضد جنون الكيان الصهيوني

وفي منشور له عبر منصة اكس ، اليوم السبت، كتب امين المجلس الاعلى للامن القومي علي لاريجاني رسالة بعنوان "تحذير للدول الإسلامية".

وجاء فيها:"إن عقد مؤتمرات إسلامية مليئة بالخطابات دون نتائج عملية- تماما مثل اجتماعات مجلس الأمن -يعادل تقديم طلب جديد للعدوان من قبل الكيان الصهيوني!"

وأكد لاريجاني في هذه الرسالة: "على الأقل، شكلوا هيئة عمليات مشتركة لمواجهة جنون هذا الكيان!"

وأضاف أمين مجلس الأمن القومي العالي في رسالته: "هذا القرار البسيط وحده سيُقلق قادة هذا الكيان حتى يغيروا أوامرهم، خوفا من فقدان السلام العالمي وجائزة نوبل!"

وذكر لاريجاني في رسالته: "إذا لم تفعلوا شيئا للمسلمين الجوعى والمظلومين في فلسطين، فعلى الأقل اتخذوا قرارا صغيرا لإنقاذ أنفسكم من الدمار".

