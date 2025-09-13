اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي في البرلمان بحضور وزير الخارجية لمراجعة الاتفاق مع الوكالة الذرية

صرّح المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، عباس كودرزي، أن الاجتماع الطارئ سيُعقد مساء اليوم الساعة الخامسة في مقر البرلمان، بحضور وزير الخارجية.

وأشار كودرزي إلى أن الهدف من الاجتماع يتمثل في مراجعة الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتأكد من توافقه مع القوانين الوطنية، موضحًا أن أي تعاون من جانب إيران مع الوكالة يجب أن يحظى بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وفقًا للقانون المعمول به في البرلمان.

كما ذكّر كودرزي بأن متابعة الالتزام بهذه المادة القانونية وجوانب أخرى من الاتفاقية تتطلب إشرافًا دقيقًا، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي أصدر الأمر بعقد هذا الاجتماع الطارئ.

من جانبه، أعلن نائب أهالي مدينة بروجرد في البرلمان الإيراني أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي ستتابع عن كثب هذه القضية لضمان التزام إيران بكافة الشروط الوطنية والدولية المتعلقة بالاتفاقية.

